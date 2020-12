Leporano: i consiglieri Galeone e Secondo aderiscono a Puglia Popolare

Ad annunciarlo, in una nota, è il consigliere regionale Massimiliano Stellato.

Subito dopo il periodo di pausa dovuto alla campagna elettorale per le recenti competizioni regionali – continua Stellato – ho ricominciato a svolgere, con il solito vigore, il mio ruolo di presidente provinciale del movimento politico guidato dal Senatore Massimo Cassano.

E grazie all’impegno profuso da Osvaldo Camassa e Marco Calabretta, rispettivamente Presidente e Coordinatore dei dipartimenti di Puglia Popolare a Leporano, i consiglieri comunali Elena Galeone e Danilo Secondo hanno aderito al nostro movimento che conta, ormai, centinaia di amministratori pugliesi ed è attore protagonista di un gruppo che conta di ben sette consiglieri regionali.

Unendomi al messaggio pervenuto dal Senatore Cassano, desidero dare – conclude Massimiliano Stellato – ad Elena e Danilo un caloroso benvenuto nella nostra “famiglia popolare” nella consapevolezza che, anche grazie alle importanti deleghe loro assegnate dal Primo Cittadino, sapranno fare bene per la comunità leporanese e l’intera terra jonica.

