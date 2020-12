Vianello: Brindisi e Taranto incluse nel fondo da 20 mln per mobilità sostenibile scolastica

“Dal ministero dell’Ambiente arrivano 20 milioni di euro da destinare ai Comuni italiani con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e interessati da procedure d’infrazione comunitaria per aver violato i parametri sulla qualità dell’aria, per realizzare o implementare il servizio di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. Tra le decine di Comuni italiani figurano anche le città pugliesi di Taranto e Brindisi, che quindi potranno usufruire delle risorse stanziate per finanziare progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile, realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche, acquistare nuovi mezzi e pensiline per gli scuolabus, monitorare i benefici ambientali”.

Lo dichiara il deputato del M5S Giovanni Vianello, membro della commissione Ambiente di Montecitorio. “Si tratta di una misura importante che va nella direzione di una promozione continua e organica della mobilità sostenibile, con particolare attenzione a mezzi a basso impatto per la qualità dell’aria, soprattutto per i trasporti frequenti tra i quali, appunto, quelli tra casa e scuola” aggiunge il deputato pugliese.

