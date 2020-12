Un calendario per la Polizia Locale, il tributo dell’amministrazione Melucci alla storia del Corpo

Un tributo al grande impegno di donne e uomini in divisa, dodici immagini iconiche che rappresentano l’essenza della Polizia Locale di Taranto.

Per la prima volta nella storia del corpo, l’amministrazione Melucci ha realizzato un calendario interamente dedicato a uno dei settori più importanti dell’ente, “un doveroso riconoscimento ai suoi appartenenti – come scritto nelle prime pagine dal sindaco Rinaldo Melucci – che, quotidianamente, prestano la loro opera al servizio della comunità tarantina nelle diverse e molteplici attività istituzionalmente attribuite”.

Non solo un viaggio per immagini nell’anno che verrà, inoltre, ma anche un resoconto dei 168 anni della Polizia Locale tarantina, tra le più antiche d’Italia, se non la più antica, la cui costituzione è addirittura precedente all’Unità d’Italia. Episodi, aneddoti, storia piccola e grande di un corpo il cui sforzo lavorativo, come scritto dal comandante Michele Matichecchia, “ha raccolto e raccoglie apprezzamenti e ringraziamenti da quanti percepiscono, grazie alla loro presenza ed a quella delle altre Forze dell’Ordine, una diffusa condizione di ordine e sicurezza pubblica”.

Le immagini del calendario sono state realizzate dal fotografo Giuseppe Carucci, il progetto grafico ed editoriale è di Nunnari Grafiche.

