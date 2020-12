Torna il parcheggio nella Caserma “Mezzacapo”

Anche quest’anno nel periodo natalizio sarà fruibile gratuitamente l’area parcheggio presidiata all’interno della Caserma “Mezzacapo” della Marina Militare, in via Principe Amedeo, nelle adiacenze del Mercato “Fadini”. Da sabato 19 dicembre a domenica 17 gennaio si potrà parcheggiare gratuitamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nei giorni feriali, e dalle ore 9.00 alle ore 20.30 nei giorni festivi.

Sarà Kyma Mobilità a provvedere al presidio dell’area di parcheggio, mentre la Polizia Municipale alla rimozione delle autovetture in sosta dopo le ore 20.30.

Si rinnova così la sinergia tra l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, e la Marina Militare, in particolare il Comando Marittimo Sud nella persona del Comandante Amm. Vitiello, che ha voluto mettere a disposizione della cittadinanza questa area di parcheggio da cui è possibile raggiungere facilmente il centro della città.

Ricordiamo che, oltre a questo gratuito nella Caserma “Mezzacapo”, la cittadinanza può utilizzare in città i parcheggi di Kyma Mobilità nei quali la sosta è invece a pagamento secondo i ben noti piani tariffari: Via Icco, Via Campania angolo Via Emilia, Via Oberdan angolo via Minniti, ed Ex Mercato Coperto.

