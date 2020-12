sosteniamolaterza: Duc e Comune invitano a fare regali a Km 0

Parte, con un video eloquente e suggestivo, che propone immagini delle vie di Laterza (TA) illuminate dal Natale, la campagna di sensibilizzazione per avvicinare i cittadini ai commercianti locali. Il Distretto Urbano del Commercio con il Comune di Laterza avvia l’iniziativa mirata ad invitare la comunità a sostenere, anche per gli acquisti natalizi, il commercio laertino.

Si tratta del primo step di un lavoro che, di qui a qualche mese, si propone di innescare meccanismi virtuosi e rapporti fidelizzati tra cittadini e commercianti. Diversi gli strumenti che si intende attivare: il portale SmartDUC, cards, promozioni varie e tutto ciò che può alimentare una collaborazione integrata nel tessuto commerciale urbano.

Il Duc ed il Comune si sono già cimentati nella programmazione di eventi atti a promuovere i prodotti locali ed il territorio, la scorsa estate e nel mese di ottobre con l’evento “Laterza Bread Experience” finanziato nell’ambito del programma InPuglia365 della Regione.

Luigi Traetta, Presidente Duc Laterza : “La pandemia sta mettendo a dura prova molte attività commerciali e artigianali del territorio, che sono state costrette a chiudere o che, anche se aperte, subiscono gli effetti in termini di calo delle vendite.

Dietro ogni attività chiusa o in difficoltà, c’è almeno una famiglia. Siamo convinti che ognuno di noi possa fare qualcosa, evitando di fare acquisti on line, recandosi nei negozi e ristabilendo così un rapporto diretto con i commercianti.

Quest’anno più che mai, è importante acquistare nei negozi vicini i regali di Natale.

Si può scegliere qualsiasi cosa: abbigliamento, una cena, una cesta regalo con prodotti tipici del nostro territorio direttamente dalle nostre panetterie, pasticcerie, oleifici, macellerie, un mazzo di fiori, un buono dal parrucchiere, un libro, un profumo. Qualunque cosa sia, se a km 0, assumerà un un valore diverso, più grande, perché sarà d’aiuto al nostro territorio”.

Liliana Dell’Aquila, Coordinatrice Duc Laterza: “Fatto estremamente positivo quello rappresentato dall’azione sinergica avviata e dalla sintonia tra il Distretto del Commercio ed il Comune di Laterza. Esperienza già fatta nella stagione calda e che diventerà certamente più strutturata e organica dal prossimo anno. Fondamentale per raggiungere obiettivi importanti il gioco di squadra”.

Erasmo Tamborrino, Consigliere comunale con delega al Commercio di Laterza: “Come amministrazione comunale, desideriamo essere vicini ai negozianti del nostro territorio. Vogliamo mostrare concretamente che siamo consapevoli delle difficoltà di questo momento e, proprio per questo, cerchiamo di sensibilizzare i cittadini affinché si rechino nei negozi locali.

Ognuno di noi, con un gesto semplice e concreto, può sostenere le attività del territorio, acquistando i prodotti, e scegliendo i regali negli esercizi commerciali di prossimità.

Un Natale singolare senza dubbio, ma proprio per questo, invitiamo nella nostra realtà a rinsaldare le relazioni umane anche in occasione dello shopping natalizio”.

