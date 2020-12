Rotatoria di Pineta Cimino, aperto il cantiere

È stato aperto il cantiere della nuova rotatoria adiacente al parcheggio di Pineta Cimino, a Taranto. È stato aperto il cantiere della nuova rotatoria adiacente al parcheggio di Pineta Cimino, a Taranto.

Il progetto, gestito dalla direzione Polizia Locale, prevede la realizzazione dell’infrastruttura che consentirà l’ingresso dei bus nell’area che è stata individuata dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile come area di scambio e, quindi, snodo importante per diminuire il traffico in ingresso in città.

L’ingresso degli autobus nell’area è stato vincolato dalla Motorizzazione Civile alla realizzazione di una rotatoria che migliori la viabilità dello svincolo. Da qui l’impegno dell’amministrazione Melucci a realizzare l’opera nel più breve tempo possibile.

È un altro piccolo tassello di quanto si sta realizzando per ridisegnare la mobilità nella nostra città.