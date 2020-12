Parcheggio a pagamento anche nei festivi

Come disposto dall’Ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale n. 293 del 17 dicembre, da domenica 20 dicembre a mercoledì 6 gennaio, anche nelle giornate festive si dovrà pagare il pedaggio nei parcheggi gestiti da Kyma Mobilità, le cosiddette “strisce blu”, secondo i ben noti piani tariffari. Naturalmente non saranno tenuti a pagare il pedaggio i possessori dei permessi di sosta per residenti.

Scopo dell’ordinanza e favorire il massimo turnover dell’utenza veicolare durante le festività.

