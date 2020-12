Marina Militare e X° censimento I Luoghi del Cuore Fai 2020: 15107 grazie!

Grande successo di consensi per i Giardini dell’Ospedale della Marina militare nel X° censimento “I LUOGHI DEL CUORE FAI” – ed.2020 che con 15.107 voti ha conquistato la 11^ posizione nella classifica generale e la 1^posizione in quella Speciale dei Luoghi Storici della Salute alla sua prima edizione. Si è conclusa infatti il 15 dicembre la raccolta di voti che ha definito la classifica provvisoria in attesa di quella definitiva che sarà resa nota dal FAI tra febbraio e marzo 2021 dopo il conteggio dei voti cartacei ricevuti e sommati a quelli online.

Un lavoro di squadra che è riuscito a far convergere varie realtà, istituzionali e non, verso una perfetta sinergia, grazie anche alla bellezza ed al fascino dei giardini e dell’area archeologica del Centro Ospedaliero Militare che, dalla sua istituzione agli inizi del ‘900, ha sempre saputo rispondere alle esigenze militari e civili come testimonia l’attuale impegno nel contrastare la pandemia in corso da Covid-19.

Risulta dunque calzante lo slogan FAI di “LUOGO STORICO DELLA SALUTE”, perché è attraverso la conoscenza della storia che si costruisce un futuro migliore. La Marina militare ampliando l’offerta sanitaria e quella complementare della cultura e dell’ambiente, assicura la tutela e la valorizzazione dei beni dei quali la Marina militare è custode, condividendo con il FAI l’amore per l’Italia, per i suoi siti storici e per la tutela dell’ambiente: “Si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce”.

La candidatura dei Giardini quale LUOGO STORICO DELLA SAUTE, sulla scia del successo ottenuto nell’edizione precedente dal Castello Aragonese, è stata fortemente sostenuto dal Comandante Marittimo Sud Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, decisione che, alla luce dei risultati di questa prima fase del concorso, si è rivelata finora vincente visto il successo e l’entusiasmo suscitato dalla campagna di sensibilizzazione e fidelizzazione portata avanti dalla Marina militare e dal Comitato Promotore della candidatura.

Tra febbraio e marzo, come comunicato dal Fai, la classifica definitiva deciderà i vincitori la cui rosa speriamo abbracci i nostri Giardini: LUOGO STORICO DELLA SALUTE – vince la Marina militare, vince il Centro Ospedaliero che ospita i giardini e vince anche il legame che la forza armata ha con la città di Taranto, tre realtà storicamente e inscindibilmente legate, tutte unite nel lanciare un messaggio forte di speranza, di salute, benessere e cultura per il futuro.

