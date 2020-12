Fotovoltaico, Maruggio sempre più green

Anche la scuola “Del Bene” di Maruggio (TA) ha un impianto fotovoltaico di ben 15,00 kw che garantirà l’efficientamento energetico dell’intera struttura. Si tratta di un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Alfredo Longo, che è riuscita ad intercettare 70 mila euro di fondi ministeriali per realizzare questo tipo di interventi.

I lavori sul lastrico dell’edificio scolastico sono stati già eseguiti e giunti al termine. Infatti, l’impianto, costituito complessivamente da 40 pannelli in silicio da 300 wp ciascuno, è già operativo e regolarmente funzionante.

Il progetto di efficientamento energetico messo in atto per la scuola ha come obiettivo quello di ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete e, allo stesso tempo, di beneficiare di un risparmio energetico che si traduce in un risparmio economico per le casse comunali.

Ad esprimere soddisfazione per la realizzazione del progetto è il vicesindaco di Maruggio, Giovanni Maiorano, che ha seguito l’esecuzione dei lavori: “Continua il nostro impegno nell’opera di valorizzazione degli immobili comunali con la conseguente riduzione dei consumi elettrici. Attraverso questa iniziativa, importante in particolare per la comunità scolastica, riusciremo ridurre i costi della spesa energetica a carico del Comune e, quindi, dei cittadini. Infatti, l’energia generata dall’impianto fotovoltaico sarà sufficiente per coprire il fabbisogno della struttura”.

Prosegue, così, la svolta green avviata dall’Amministrazione Comunale che dopo aver realizzato degli impianti fotovoltaici su altre strutture e aree pubbliche come la sede del Municipio, il campo sportivo e un lotto della zona industriale, va avanti con le pratiche di politiche volte al rispetto dell’ambiente con questo nuovo impianto sul tetto della scuola.

