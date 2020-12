Bando città medie, Turco: “Premiati 31 comuni capoluogo, investimenti per 339 milioni di euro”

“Sono 31 le città capoluogo selezionate che accedono al finanziamento del bando “Italia City Branding”. Un numero superiore a quello preventivato (il bando prevedeva di premiarne 20) in considerazione della qualità dei progetti pervenuti, dell’entità del contributo richiesto e della dotazione finanziaria disponibile. Il bando sulle Città Medie, è stato particolarmente innovativo perché anticipa e accelera la programmazione economica finanziando da subito la fase progettuale, in modo da avere un portafoglio di progetti immediatamente cantierabili. In questo modo, abbiamo modificato la metodologia di programmazione economica degli investimenti pubblici, impegnando le risorse disponibili in un numero elevato di progetti, ed evitando di vincolare per decenni ingenti risorse su pochi interventi. Stringenti saranno anche i tempi previsti per la conclusione della progettazione, variabili tra i 4 e i 28 mesi”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Il bando “Italia City Branding” è stato proposto dalla Struttura di missione InvestItalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2020, con tempi brevi di valutazione delle domande pervenute pari a soli 23 giorni. 17 le Regioni che hanno aderito, a fronte di 60 città capoluogo che hanno partecipare al bando. La vera novità – spiega il Sottosegretario – sta nel fatto che partendo da un finanziamento complessivo di 23,6 milioni di progettazione (di cui 3,6 milioni a carico dei Comuni), saranno realizzati investimenti per un totale di 339 milioni di euro. Gli ambiti d’investimento saranno diversi e precisamente: recupero di manufatti e aree dismesse; aree mercatali; aree verdi o di interesse economico-culturale; sviluppo di infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale; infrastrutture e servizi per l’internazionalizzazione dell’offerta culturale e sportiva; sviluppo del territorio attraverso infrastrutture e servizi nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Durante la fase di elaborazione della progettazione degli interventi, i Comuni selezionati saranno supportati da Investitalia”.

“Il bando aveva alcuni obiettivi – aggiunge l’esponente di Governo – come aumentare l’attrattività dei territori, valorizzare gli aspetti maggiormente identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale, rafforzare la capacità delle amministrazioni di operare nel settore. E’ da ritenersi significativo, infine, il dato emerso – conclude il Sottosegretario – in termini di partecipazione al bando ma anche di accesso ai contributi per macroaree (Nord, Centro e Sud) i comuni del Mezzogiorno ottengono più contributi dimostrando di poter essere altamente competitivi”.

BANDO CITTA’ MEDIE, TURCO: PREMIATO IL PROGETTO “TARANTO GREEN & BLUE”. IL FINANZIAMENTO SARA’ GESTITO ALL’INTERNO DEL CIS

“Con l’avviso “Italia City Branding 2020”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite InvestItalia, finanzia il progetto della città di Taranto denominato “TARANTO GREEN & BLUE – Parco del Mediterraneo alla Salinella”, per un importo di 880mila euro da destinare alla progettazione, che dovrà realizzarsi in 42 mesi. L’investimento complessivo sarà di 16,5 milioni di euro. Il progetto rientrerà nel Contratto Istituzionale di Sviluppo dell’area di Taranto e nell’ampio piano Aree Verdi che presenteremo nel mese di gennaio; godrà inoltre del supporto tecnico di Invitalia e Investitalia. Le altre due città pugliesi che sono riuscite ad ottenere il finanziamento sono Foggia e Barletta”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Con il progetto, Taranto realizzerà una importante infrastruttura verde, intesa come bene pubblico in grado di fornire servizi ecologici ed ecosistemici alla collettività – dice il Sottosegretario – Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi presso un’ampia parte già urbanizzata del quadrante urbano sud-orientale di Taranto, con l’edificato del quartiere CEP Salinella: parco sportivo a Nord (30 ha); parco della Salina Piccola a Sud (40 ha), da costituirsi con un’azione di rinaturalizzazione integrata alla messa in sicurezza idraulica; recupero di edifici dismessi; recupero di attrezzature sportive (Stadio, Campo di Atletica, Pattinodromo, Palestra) che saranno destinate alle attività dei Giochi del Mediterraneo. Le aree verdi attrezzate per lo sport e per il tempo libero saranno realizzate recuperando le aree abbandonate e gli edifici dismessi all’interno dell’area urbana. L’obiettivo finale del progetto è quello di contribuire al cambiamento delle direttrici di sviluppo del capoluogo ionico e del suo territorio. In questi termini, realizziamo una delle direttrici strategiche del “Cantiere Taranto”, ovvero la riqualificazione ambientale del territorio”.

