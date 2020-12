Lavori in via Vizzarro, asfalto nuovo tra San Vito e Lama

Il grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci prosegue con il cantiere di via Vizzarro, arteria fondamentale per il traffico urbano del versante meridionale della città.

La strada collega le borgate di San Vito e Lama, si estende per più di un chilometro e sarà interamente riasfaltata. L’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano ha compiuto un sopralluogo nell’area di cantiere, accompagnata dai tecnici della direzione,

«I lavori del grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci proseguono anche in questa parte della città – ha spiegato Viggiano – contestualmente a via Vizzarro interverremo per completare via Roma, via Carducci e via Cacace a Talsano, saremo anche a Lama e avvieremo il tanto atteso cantiere di via Mediterraneo, non appena avranno terminato i loro interventi gli altri enti impegnati su quella strada».

