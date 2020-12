La solidarietà delle Fiamme Gialle di Martina Franca per i meno fortunati

Ieri sera (mercoledì 16 dicembre) la generosità ha bussato nuovamente alle porte del CAV (Coordinamento Associazioni di Volontariato) di Martina Franca. Una delegazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca, guidata dal Comandante, il Capitano Arturo Boccuni, ha consegnato un importante quantitativo di alimentari e generi di prima necessità, acquistato con i fondi raccolti dal personale della Compagnia per realizzare questo gesto generoso.

Oltre a generi alimentari non deperibili, sono stati donati trenta chili di petto di pollo che, confezionati a norma in vaschette sigillate, sono stati distribuiti nella stessa serata alle 65 famiglie che ogni mercoledì ricevono dal CAV Martina Franca il pane per una settimana, una periodica donazione dei panifici locali.

I generi alimentari, in particolare, sono stati acquistati dal Supermercato Alter Discount, in Via Pietro Del Tocco 10/G di Martina Franca, il cui titolare ha voluto integrare con una sua personale donazione il già importante quantitativo delle Fiamme Gialle. A ricevere la donazione c’era il presidente del CAV Martina Franca, Gianni Genco, e i presidenti di associazioni ed Enti del Terzo Settore aderenti allo stesso CAV.

«In questo periodo – ha detto Gianni Genco ringraziando le Fiamme Gialle – sono circa 150 le famiglie martinesi che ricevono assistenza ogni giorno dal CAV Martina Franca, un numero che in questo periodo è cresciuto a causa della crisi economica determinata dal Covid-19. Invitiamo tutti coloro che avessero bisogno di un aiuto a contattarci».

Ad accogliere la delegazione della Guardia di Finanza c’era anche Tiziana Schiavone, Assessore comunale alle Politiche sociali e Servizi alla persona, in rappresentanza del Sindaco Ancona impossibilitato ad intervenire per un concomitante impegno istituzionale, che ha voluto ringraziare a nome dell’intera Amministrazione comunale tutta la Compagnia della Guardia di Finanza per il meraviglioso gesto di solidarietà che conferma il profondo rapporto che lega le Fiamme Gialle alla comunità martinese.

Nell’occasione l’Assessore Tiziana Schiavone ha anche ringraziato il CAV Martina Franca per la preziosa collaborazione nell’assistenza delle famiglie indigenti martinesi, definendolo la “mano operativa” dei Servizi sociali di Martina Franca.

In tal senso l’Assessore Schiavone ha invitato tutti coloro che volessero fare donazioni a favore delle famiglie bisognose individuate dai Servizi sociali comunali, a fare riferimento alla sede del CAV Martina Franca, in Via Mottola n.1b (Cell. 3343103108).

