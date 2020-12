Consiglieri comunali su ex lavoratori Isolaverde

“Auspichiamo un intervento della Regione Puglia che possa restituire dignità agli ex lavoratori Isola Verde impegnati, per conto di Infrataras, nel progetto di bonifica leggera denominato “Verde Amico” sintesi dell’accordo tra la stessa Regione, Commissario per le bonifiche e Comune di Taranto. La proroga del progetto scade il prossimo 24 dicembre ed è stata resa possibile grazie ad economie di spesa messe a disposizione dalla partecipata del Comune di Taranto.

Ora, per ridare dignità a questa amplia platea di lavoratori, ben 131, è necessario che la Regione Puglia metta a disposizione le risorse necessarie e garantire la prosecuzione delle opere di bonifica.

Ci adopereremo in tutte le sedi competenti affinché il progetto Verde Amico prosegua e non vengano sprecate, peraltro, le competenze acquisite dai lavoratori che hanno partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale contenuto nello stesso accordo.”

Nota dei consiglieri comunali:

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Italia in comune

Cosimo Cotugno

Taranto bene comune

Salvatore Brisci

Centristi per Taranto

