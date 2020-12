Scuola e trasporti, seconda riunione in videoconferenza indetta dal Prefetto di Taranto

Seconda riunione in videoconferenza indetta dal Prefetto di Taranto sul tema trasporto pubblico locale e scuole in vista della riapertura del 7 gennaio. Alla riunione, alla quale erano state invitate le aziende del trasporto pubblico locale, la Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia di Taranto, la Motorizzazione Civile e le forze dell’0rdine, hanno partecipato per il Comune di Taranto gli assessori Deborah Cinquepalmi (Pubblica Istruzione), Paolo Castronovi (Ambiente e Società Partecipate) e Gianni Cataldino (Polizia Locale).

La riunione è servita a definire una possibile differenziazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole, nonché una ricerca di razionalizzazione delle linee urbane ed extraurbane al fine di potenziare il servizio agli studenti negli orari definiti garantendo il rispetto delle norme anti-Covid. L’amministrazione Melucci ha reso piena disponibilità ad adottare quanto potrà essere utile alla sicurezza e al monitoraggio, in attesa di risorse straordinarie che creino le condizioni per il noleggio di autobus privati con conducente utili al potenziamento delle corse urbane.

