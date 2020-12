Sanità, Turco: “I risultati al Cipe per rendere più trasparente la gestione della spesa”

Annunciati i risultati per rendere più semplice, trasparente e intellegibile la comunicazione sui risultati della gestione sanitaria, a livello regionale e nazionale. Si sono, infatti, conclusi i lavori del tavolo sul monitoraggio della spesa sanitaria che ha visto coinvolti la Presidenza del Consiglio, con il Dipartimento di Programmazione Economica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero della Salute. I lavori sono stati coordinati anche con il supporto del Vice Ministro On. Laura Castelli.

Al temine dell’informativa che ho esposto oggi al Cipe, è stato anche annunciato, per il mese di gennaio, la presentazione completa dei risultati dell’attività di monitoraggio condotta sulla gestione sanitaria degli anni 2018, 2019, nonché dei primi sei mesi dell’anno 2020, unitamente ad una proposta di delibera Cipe per rendere sistematico, a legislazione vigente, il lavoro d’indagine svolto. Il monitoraggio ha richiesto la costruzione di una piattaforma digitale di raccordo che ha permesso di sintetizzare le oltre 500 voci delle entrate e uscite del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in circa 40 voci di dettaglio della gestione sanitaria”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Fermo restando il rafforzamento del monitoraggio della spesa sanitaria nei termini e con le modalità previste dal vigente quadro normativo – continua l’esponente di Governo – si pone l’esigenza di rendere tale monitoraggio il più possibile “user friendly” per il cittadino, in modo da consentire: di valutare la gestione della sanità pubblica; comprendere l’entità delle entrate e dei finanziamenti che ciascuna Regione ricevere; conoscere le principali voci della spesa sanitaria. La struttura semplificata di Conto Economico, strutturata per ogni Regione, comprese le 2 Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce una reale e concreta base per migliorare l’assistenza sanitaria e ottimizzare la gestione della sanità pubblica, soprattutto a seguito dell’emergenza Covid-19”.

