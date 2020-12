Nuova struttura del pronto soccorso del Perrino di Brindisi

Partiti oggi (mercoledì 16 dicembre), all’ospedale Perrino di Brindisi, i lavori per la realizzazione di una struttura destinata agli utenti del pronto soccorso, in attesa dell’esito del tampone per il Covid.

A dare la notizia il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone: “La struttura – spiega – è stata progettata dall’ingegner Giuseppe Perrone, dell’Area Gestione Tecnica. Rappresenta una soluzione d’emergenza, ma sia i materiali impiegati per la realizzazione che le postazioni per gli utenti offriranno il massimo in termini di sicurezza e di comfort”.

La costruzione, prefabbricata in legno, sarà composta da due moduli attigui di 300 metri quadri complessivi con una sala d’aspetto, una postazione per gli operatori sanitari e 14 stanze singole, ognuna dotata di bagno. Per controllare costantemente le condizioni di salute dei pazienti saranno installati anche monitori multiparametrici.

