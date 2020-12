L’amministrazione Melucci libera piazza Duomo dalle auto

L’opera di valorizzazione della Città Vecchia avviata dall’amministrazione Melucci compie un altro passo, con l’eliminazione dei parcheggi in piazza Duomo. Con un’apposita ordinanza, che ha recepito le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, la direzione Polizia Locale ha vietato la sosta in tutta la piazza, trasferendo gli stalli riservati agli operatori degli uffici giudiziari.

«Il prospetto del nostro meraviglioso Duomo non sarà più rovinato dalla presenza delle auto – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino –, abbiamo installato dei dissuasori per accompagnare la transizione ed evitare la sosta selvaggia, ma puntiamo a liberare completamente la piazza per consentire la più ampia fruizione da parte dei pedoni, con la prospettiva di rendere completamente pedonale anche via Duomo».

L’assessore Cataldino ha ringraziato anche i vertici della Procura e del Tribunale dei Minori per la collaborazione offerta.

