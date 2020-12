Cocaina ed eroina sequestrate: un arresto e due denunce della Polizia di Stato

Con l’ormai prossimo arrivo delle festività natalizie, i Falchi, a Taranto, hanno intensificato i servizi di monitoraggio, osservazione e controllo delle piazze di spaccio che, soprattutto in questo periodo, tendono ad accrescere la loro attività. I poliziotti hanno così deciso di porre sotto osservazione Cosimo Arseni, di 45 anni, pregiudicato noto per reati contro il patrimonio, per violazioni delle leggi sulle armi e sulla droga, residente nella zona Borgo.

Tenendo sotto controllo l’abitazione del pregiudicato, i poliziotti si sono immediatamente resi conto del continuo e movimentato andirivieni dal palazzo, fino a quando si sono accorti dello stesso Arseni che usciva dal palazzo, allontanandosi velocemente. Poco dopo, al suo rientro a piedi, il pregiudicato, riconoscendo gli operatori in borghese, ha tentato di eludere il controllo, disfacendosi nella fuga di un involucro di colore bianco, poi recuperato: all’interno 20 grammi di cocaina.

All’interno del marsupio, i Falchi hanno rinvenuto un panetto di hashish, avvolto in una pellicola trasparente, del peso complessivo di quasi 50 grammi, più la somma di quasi 300 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Arseni è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico.

Durante il controllo domiciliare nei confronti di un pregiudicato sospettato di aver avviato una piazza di spaccio, i due poliziotti destinati a controllare la parte posteriore dell’abitazione, hanno notato la presenza di un giovane che, uscendo da una stradina posteriore, si allontanava frettolosamente verso un’autovettura, con il motore acceso, parcheggiata lì vicino, con all’interno un altro ragazzo.

Sottoposto a controllo, il giovane, il 46enne di Castellaneta è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane bianco, termosaldati, contenenti quasi 4 grammi di cocaina ed eroina.

Nella vettura, i Falchi hanno rinvenuto una confezione aperta di bicarbonato di sodio ed una bustina di cellophane contenente una quantità di bicarbonato ed un rotolo di alluminio, utilizzati per il “taglio” della sostanza stupefacente e per il suo confezionamento.

Addosso al passeggero, 30enne di Massafra, i poliziotti hanno recuperato una busta di carta con dieci banconote da 50 euro.

I due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanza stupefacente

