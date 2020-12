ASL Taranto: riscontro a nota stampa Repubblica Bari del 16/12/2020

“A seguito di notizia apparsa su Repubblica Bari del 16/12/2020 dal titolo “I frigoriferi in 11 grandi ospedali: la temperatura deve essere -80%” e il fatto che l’unico sprovvisto sia il Santissima Annunziata, si conferma, invece, che presso il Laboratorio per la conservazione delle cellule staminali per trapianti in Ematologia (presso il reparto dell’Ospedale Moscati), e riattualizzato il dato sulla disponibilità dei congelatori, è a disposizione un congelatore Platlab da 500 lt a tre celle.

Altresì, si conferma l’impegno della Protezione Civile Regionale, già esplicitato ripetutamente, a sostenere il fabbisogno con altri congelatori.”

Nota Asl Taranto.

