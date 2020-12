Sviluppo, Turco: “Il Cipe assegna le risorse per la realizzazione dell’acquario green di Taranto”

“Il Cipe ha assegnato le risorse al progetto dell’Acquario Green di Taranto, che prevede la creazione di un Osservatorio sul Mar Piccolo, per la tutela della biodiversità, la ricerca universitaria e scientifica; l’implementazione e la valorizzazione della produzione della mitilicoltura locale; la creazione di spazi adibiti al salvataggio, recupero, e riabilitazione di specie marine protette e ad attività di cetaceo terapia per persone con disabilità e autistiche. L’Acquario green sarà anche un grande attrattore turistico-culturale per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno nella città di Taranto”. Così il Sottosegretario alla Presidenza dl Consiglio, con delega alla Programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Il costo complessivo dell’intervento è di 50 milioni di euro, di cui: 1,5 milioni resi disponibili dalla struttura di missione Investitalia per la progettazione preliminare e definitiva che è stata già avviata; 48,5milioni a valere su risorse FSC 2014-2020 da destinare a: progettazione esecutiva, realizzazione della struttura e copertura degli oneri connessi – spiega il Sottosegretario – La tempistica di attuazione proposta prevede il completamento della progettazione definitiva entro la fine del 2021, l’affidamento della realizzazione entro il terzo trimestre 2022 e la conclusione dei lavori entro il 2025”.

(foto Arpa Puglia)

