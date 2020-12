Prove orali corso Safety & Security, l’assessore Cataldino in commissionne

L’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ha partecipato, quale componente di commissione, alla sessione di prove orali del corso Safety & Security tenuto nel centro formazione dell’associazione Wilderness. La formazione dei volontari, viste le ultime disposizioni del Ministero dell’interno e della Protezione, Civile è una priorità e il presidente dell’associazione Francesco Basi è particolarmente attivo in questa direzione.

L’amministrazione Melucci sta operando per una profonda riorganizzazione del sistema di Protezione Civile Locale e la presenza dell’assessore è stata di stimolo e vicinanza ai volontari che si impegnano per essere formati, informati e addestrati. Alle prove orali seguirà un approfondimento sul campo per mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

