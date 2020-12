Lavori per l’asfalto nuovo in corso Umberto, sopralluogo dell’assessore Viggiano

Procede spedito il cantiere per il rifacimento del manto stradale di corso Umberto, una delle principali arterie a scorrimento veloce del centro cittadino di Taranto. L’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano ha effettuato un sopralluogo ai lavori, che rientrano nel grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci, destinatario di ulteriori 3 milioni di euro durante l’ultima seduta giunta.

«Abbiamo quasi terminato gli interventi dei primi lotti – le parole di Viggiano –, ma con queste nuove risorse potremo far partire alcuni cantieri molto attesi, come via Fiume, via Venezia, via Abruzzo, via Diego Peluso, via Argentina. Ci auguriamo che l’impatto dei lavori possa essere accolto positivamente dai cittadini, anche perché stiamo operando razionalmente, attendendo che terminino gli interventi di altri enti e si evitino scavi successivi».

