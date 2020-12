L’amministrazione Melucci al forum territoriale conclusivo del progetto NEET Equity di Unicef Italia

Si è tenuto ieri pomeriggio, in diretta YouTube, l’incontro conclusivo del progetto NEET Equity di Unicef Italia, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.

Il progetto ha coinvolto 300 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni, provenienti da Taranto, Napoli e Carbonia. «Durante l’incontro di ieri – ha spiegato l’assessore al Welfare, Gabriella Ficocelli, che vi ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione Melucci – è stato fatto il punto sul lavoro svolto finora a Taranto e sul coinvolgimento dei ragazzi, con particolare attenzione agli elaborati presentati nell’ambito del percorso di progettazione “Idee per la ripartenza” all’interno dei “Laboratori Urbani Partecipati – LUP 4.0”. Abbiamo ringraziato Unicef e tutte le persone coinvolte nel progetto per la bella opportunità offerta ai nostri ragazzi».

