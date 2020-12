L’Amministrazione comunale aggiorna lo stato dello Stadio “E. Iacovone”

In riferimento a quanto avvenuto lo scorso 6 dicembre, quando un fortissimo ed imprevedibile fortunale ha procurato ingenti danni alla copertura della tribuna dello stadio “E. Iacovone”, l’Amministrazione comunale informa di aver provveduto, dopo i sopralluoghi di rito – comunicati ala società del Taranto FC – a valutare e programmare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della medesima struttura. Nel particolare, tali interventi saranno avviati subito dopo l’affidamento, che avverrà nella giornata di mercoledì 16 dicembre attraverso una procedura di somma urgenza, e che, proseguendo per tutta la sosta natalizia del campionato, sono previsti terminare entro la prima decade del prossimo mese di gennaio 2021, in tempo per garantire l’utilizzo dello Stadio comunale da parte del Taranto FC alla ripartenza delle attività ufficiali.

L’Amministrazione comunale coglie anche occasione di precisare che il terreno di gioco del “Francesco Di Molfetta” (già Campo B) risulta omologato dalla FIGC per i campionati sino alla Serie D. Tuttavia, per l’impiego ufficiale è necessaria una richiesta formale da parte della società di volta in volta eventualmente interessata, così come avvenuto, ad esempio, ad opera dell’ASD Talsano Taranto, che a suo tempo ha fatto richiesta e già ottenuto la ratifica dell’omologazione ai fini del campionato di Eccellenza.

