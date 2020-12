Ecobonus 110%, Casartigiani presenta i servizi di Artigiancassa

Al via la collaborazione tra Casartigiani Taranto e Artigiancassa. Una sinergia nata per supportare le esigenze finanziarie delle imprese specializzate che intendono approcciare il mercato dei lavori di riqualificazione energetica e sismica, ai sensi della nuova normativa sull’Ecobonus.

L’associazione tarantina ha sottoscritto una convenzione con Artigiancassa e i Caf Lavoro e Fisco al fine di favorire il veloce accesso alle agevolazioni da parte delle micro e piccole imprese del territorio.

Nello specifico Artigiancassa, in collaborazione con BNL BNP Paribas, intende dare un aiuto concreto alle imprese con due soluzioni operative già disponibili: la richiesta di finanziamento anticipo lavori e cessione del credito; oppure solo cessione del credito qualora l’azienda farà fronte con mezzi propri all’avvio del cantiere.

Il servizio si colloca nel solco della oramai consolidata collaborazione fra la banca, che sempre di più conferma il suo ruolo di istituto di riferimento dell’artigianato, e la vasta rete delle strutture associative che, attraverso gli Artigiancassa Point, rafforzano il rapporto con le imprese ed ampliano la sfera dei servizi offerti.

Casartigiani Taranto per l’ottenimento dell’ecobonus, si renderà disponibile sia nella fase preliminare di consulenza che nella raccolta e gestione della documentazione necessaria.

Per illustrare la nuova operatività di Artigiancassa ai suoi soci, l’associazione ha inoltre organizzato per venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 18 un seminario online. Interverranno Fede Di Matteo, dottore commercialista e referente del Caf Lavoro e Fisco, che spiegherà più nel dettaglio cos’è l’Ecobonus e come funziona il visto di conformità mentre Claudia Marra e Rosanna Cassetta, in rappresentanza di Artigiancassa, illustreranno nello specifico i servizi finanziari riservati alle imprese. Modera l’incontro, il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo.

Si potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook dell’associazione (“Casartigiani Taranto”).

«Si tratta di un’ottima opportunità per le piccole imprese dell’edilizia. L’obiettivo è metterle nelle condizioni di ricevere un sostegno finanziario per l’avvio di nuove attività progettuali, sfruttando le potenzialità del superbonus 110%.- riferisce Castronuovo- Rivolgendosi alla nostra associazione, gli iscritti riceveranno assistenza fino alla conclusione dell’operazione, garantendo risposte altamente specializzate per la risoluzione dei molteplici aspetti tecnici insiti nella pratica».

