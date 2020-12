CIS Taranto, Turco: “Lavoriamo per creare un fondo per favorire insediamenti produttivi”

“Creare un Fondo per i nuovi investimenti produttivi, gestito dallo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo, che sia di sostegno alle grandi, medie e piccole imprese, e che intendono insediarsi nel territorio con progetti al alto moltiplicatore economico e occupazionale. I settori che si intendono favorire sono soprattutto la retroportualità, la logistica, la cantieristica, l’agroalimentare, ma anche tutti quei progetti legati all’idrogeno e al settore delle energie rinnovabili. Tale Fondo dovrà comporsi di una somma in relazione alle potenzialità e agli obiettivi da raggiungere”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco, che oggi ha coordinato i consueti incontri tecnici in Prefettura nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area jonica, alla presenza della struttura tecnica, Invitalia, Investitalia, Ruc.

“Abbiamo anche ultimato una proposta che sarà presentata a tutte le stazioni appaltanti del Cis, affinchè si possa introdurre nei prossimi bandi di gara una “clausola sociale premiale” per favorire le imprese del territorio e l’occupazione locale. Tale proposta sarà condivisa nei prossimi giorni con Camera di Commercio, Ance, Confindustria, e parti sindacali – aggiunge il Sottosegretario – La logica che stiamo seguendo è di strutturare una piattaforma unica che possa incentivare da un lato gli investimenti sul territorio, e dall’altro sostenere le imprese e il lavoro locale, puntando sempre ad una riconversione economica dell’intera provincia jonico. Abbiamo inoltre analizzato la bozza del protocollo d’intesa per iniziare la fase progettuale dell’Acquario Green di Taranto le cui attività, lo ricordiamo, saranno legate alla ricerca scientifica, recupero delle specie marine, riabilitazione disabili, digitalizzazione. L’intero progetto dell’Acquario è legato anche ad un’attività di bonifica e recupero dello specchio acqueo dell’ex Banchina Torpediniere, per questo abbiamo già coinvolto anche il Commissario Straordinario alle Bonifiche”.

