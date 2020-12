Fondi Fincovid per il sostegno ai fitti, l’amministrazione Melucci pubblica il bando

Una ulteriore misura per cittadini e famiglie in difficoltà a causa del Covid arriva dal riparto di alcune somme provenienti dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

L’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, infatti, recependo tempestivamente le disposizioni del Governo, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di questi contributi integrativi, meglio noti come fondi Fincovid (avviso e domanda sono disponibili al seguente link: http://www.comune.taranto.it/index.php/2-uncategorised/3289-domanda-contributo-per-canone-di-locazione-fondi-fincovid).

«Le somme saranno assegnate a sportello, previa valutazione dei requisiti – ha spiegato l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli –, secondo l’ordine di arrivo delle domande: ogni beneficiario potrà ottenere un importo pari al canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio, comunque non superiore a mille euro e fino a esaurimento dei fondi».

