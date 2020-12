Sellato su lavoratori ex Taranto Isolaverde: “La prefettura convochi subito un tavolo interistituzionale”

A richiedere, con forza, alla Prefettura di Taranto la convocazione di un tavolo interistituzionale è il consigliere regionale Massimiliano Stellato.

“Mancano pochi giorni, ormai, alla scadenza del contratto per ben 131 lavoratori ed ancora non ci sono certezze sul loro destino. Non basta più l’impegno di Infrataras e del Comune di Taranto, non bastano nemmeno gli sforzi compiuti, a riguardo, dalla Regione Puglia.

Occorre una soluzione definitiva per dare stabilità alla condizione di precarietà nella quale sono costretti a vivere i lavoratori e le loro incolpevoli famiglie. Tutti questi lavoratori, che hanno svolto un’attività meritevole di ampia considerazione nel delicato settore delle bonifiche, devono poter acquisire nuovamente la propria dignità lavorativa.

Ed affinché a questa annosa vicenda – conclude Massimiliano Stellato – venga messa la parola fine occorre che la Prefettura di Taranto convochi immediatamente, intorno ad un tavolo di confronto, il Governo, le organizzazioni sindacali e tutti gli attori della filiera istituzionale. Il tempo, ormai, è scaduto.”

