Ruba 2mila euro di attrezzature idrauliche, 53enne beccato a tempo di record dalla Polizia

È stato rintracciato in brevissimo tempo e denunciato in stato di libertà un pregiudicato tarantino di 53 anni, che poche ore prima aveva rubato attrezzi da idraulico da un appartamento sito nella borgata di Talsano. I Falchi, appena ricevuta la notizia dalla vittima, hanno avviato immediate indagini che, grazie all’estrapolazione di alcune immagini da un sistema di videosorveglianza presenti in zona, hanno immediatamente individuato l’autore del furto.

Lo stesso è stato immortalato mentre caricava a bordo della sua Fiat Punto le tre grosse valigette contenenti l’attrezzatura sotratta poco prima per un valore di circa 2mila euro. Individuato il ladro, i poliziotti sono arrivati presso la sua abitazione al Quartiere Tamburi, rintracciandolo e recuperando la merce rubata. Il 53enne pregiudicato è stato accompagnato negli uffici di via Palatucci e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per furto aggravato. La refurtiva recuperata a tempo di record è stata così riconsegnata al soggetto derubato.

