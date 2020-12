Puglia Popolare: Calabretta coordinerà i dipartimenti cittadini a Leporano

A renderlo noto, in un breve comunicato, è il presidente provinciale Massimiliano Stellato.

“Da più di un anno a questa parte, ho avuto modo di apprezzare – continua l’esponente del movimento civico guidato dal Senatore Massimo Cassano – le qualità, il dinamismo e l’abnegazione di Marco Calabretta all’interno del nostro gruppo e la sua propensione alle relazioni esterne.

Per questi motivi, sentito il Sen. Cassano, ho deciso – conclude Massimiliano Stellato – di riporre in lui la mia fiducia nominandolo coordinatore dei dipartimenti cittadini di Puglia Popolare a Leporano al posto di Alessandro Buzzacchino che, invece, entrerà a far parte dello staff provinciale del movimento.

Ad maiora, dunque, per il nostro movimento, per la comunità leporanese e per la terra jonica.”

