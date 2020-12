Mercato Laterza: “Buona la prima”

“Ottimo certamente il bilancio del primo lunedì del mercato di Laterza nella sua nuova location, anche se in corso d’opera abbiamo verificato la necessità di apportare alcune modifiche rispetto alla iniziale organizzazione”. Il vicesindaco di Laterza, nonché assessore alla P.M. e alla Sicurezza, Sebastiano Stano commenta, ad una settimana di distanza, la novità approvata di recente in Consiglio comunale relativa allo spostamento dell’area mercatale da via San Francesco a Viale Europa.

“Indispensabile aumentare il numeri dei varchi d’ingresso e di uscita, tutti rigorosamente controllati, grazie al grande lavoro garantito, tra gli altri, dalla Polizia Municipale. Abbiamo avuto modo di toccare con mano il buonsenso di commercianti e acquirenti che, nelle operazioni di vendita e acquisto, si sono mostrati scrupolosi nel rispetto delle norme atte ad arginare il rischio di contagio da Covid-19. Occasione che ci ha permesso di dimostrare come, nonostante tutto, con impegno e determinazione, si possono mantenere in piedi, anche in una fase come quella attuale, momenti importanti per la vita della comunità e per il commercio”.

“Grande lavoro portato avanti dalle associazioni coinvolte nella nuova organizzazione del mercato di Laterza”. Feliciano Frigiola, Consigliere comunale con delega alla Qualità della Vita e alla Protezione Civile riconosce l’impegno mostrato dai volontari. “Componenti del Ser di Laterza, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, coordinati dalla Polizia Municipale, hanno consentito che il mercato si svolgesse regolarmente e soprattutto in sicurezza. Noi, come amministrazione Frigiola, siamo soddisfatti di aver fatto tutto il possibile per mettere i commercianti in condizioni di lavorare”.

“Quattro gli ingressi e quattro le uscite, nei pressi dei quali gli operatori muniti di termoscanner e contapersone, hanno garantito il contingentamento delle presenze. Al’interno, nei pressi dei banchetti, sono stati inoltre effettuati costantemente i controlli anti- assembramento”.

Un plauso ai cittadini che, attenti e collaborativi, si sono adeguati, con senso civico e rispetto delle regole, alle nuove e indispensabili indicazioni. Nei prossimi lunedì questa organizzazione verrà certamente riproposta. Importante che anche i venditori ambulanti si sentano supportati in un momento di estrema difficoltà per tutti”.

