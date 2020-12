Stellato: “L’accordo del Governo per lo stabilimento di Taranto non mi convince per niente”

“Pronto alla mobilitazione”. Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale e regionale Massimiliano Stellato.

Ho condiviso – continua Stellato – con la maggioranza di governo della Regione Puglia, un netto dissenso sui contenuti dell’accordo tra ArcelorMittal, Invitalia e Governo italiano circa le sorti dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Non sono affatto soddisfatto soprattutto perchè, quando scende in campo lo Stato e si utilizzano i soldi degli italiani, bisognerebbe essere più accorti ed aperti al confronto verso un territorio che, martoriato da troppi anni, esige rispetto.

Da quanto emerge, non essendo ancora noti i dettagli dell’accordo, appare evidente un pericoloso ritorno al passato più buio anziché guardare con speditezza ad una vision decisamente più green.

Come è possibile, dunque, ipotizzare il rilancio dello stabilimento ripartendo da un altoforno?

Come si può trovare un punto di equilibrio tra il primario diritto alla salute e quello al lavoro se ancora ci si ostina a parlare di utilizzo del carbon coke?

In che modo si potrà dare seguito al processo di decarbonizzazione?

Può, la redditività dello stabilimento, essere prioritaria rispetto alla salute dei tarantini?

Nel rispetto dunque degli aspetti occupazionali diretti ed indotti che devono essere, tutti, tutelati e salvaguardati, sono queste – conclude Massimiliano Stellato – le domande che occorrerà porre al tavolo interistituzionale sullo specifico accordo di programma richiesto dal Presidente Emiliano.

Altrimenti stavolta, insieme alla mia gente, sono pronto ad una, seppur pacifica, mobilitazione.”

Correlati

Commenta l'articolo: