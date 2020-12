Costituita in via Liguria delegazione dei commercianti aderenti ad Assprocom- Aepi Taranto

Costituita in via Liguria la delegazione dei commercianti aderenti ad Assprocom- Aepi Taranto. Una delegazione, accompagnata dal coordinatore provinciale di Aepi Giuliano Cannizzo e dal presidente di Assprocom Aepi Maria Terrusi ha incontrato l’assessore allo sviluppo economico e marketing del Comune di Taranto Fabrizio Manzulli. Nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato per la neo costituita rappresentanza Saverio Polito, Davide de Pasquale e Umberto Telese, sono stati illustrati i progetti in cantiere utili ai fini di un decisivo rilancio del settore.

Un’occasione per presentare all’assessore Manzulli la nuova realtà associativa ed iniziare un dialogo costruttivo su alcune questioni afferenti il comparto e nello specifico quelle relative a via Liguria, una delle arterie commerciali più popolose della città, nel solco di un percorso costruttivo e di condivisione delle problematiche che affliggono il comparto che l’amministrazione comunale ha avviato già da tempo con le associazioni di categoria e che d’ora in avanti vedranno coinvolta anche Assprocom Aepi così come ha garantito l’assessore Manzulli.

L’incontro è stato propizio per presentare all’assessore anche la costituita realtà associativa di Agripesca Aepi guidata da Mimmo D’Andria, decano dei mitilicoltori tarantini, il quale ha ribadito le difficoltà del settore alle prese con l’ormai annosa questione del calo di produzione legato alle alte temperature estive. D’Andria ha infine espresso al rappresentante del governo cittadino soddisfazione in merito al piano comunale delle coste, la cui bozza è stata presentata nei giorni scorsi alle rappresentanze della mitilicoltura e la cui definizione disegnerà le prospettive economiche del litorale tarantino.

