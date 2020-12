Rimodulazione del servizio di ritiro dei cartoni per le attività commerciali del Borgo, nell’area interessata dalla raccolta differenziata ingegnerizzata. Nel corso della riunione di mercoledì pomeriggio nella sede di Kyma Ambiente, alla presenza del presidente Giampiero Mancarelli, dell’assessore Paolo Castronovi, dei dirigenti e delle associazioni di categoria (per Confcommercio, in presenza, Alberto Mosca; per Unsic, in videoconferenza, Gabriele Fardello), è stato deciso che la raccolta dei cartoni dedicata alle attività commerciali passerà da due a tre giornate.

Il servizio, così come richiesto dalle associazioni di categoria, sarà quindi implementato. I giorni di conferimento saranno il lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle ore 20.30, a chiusura delle attività. Allo stesso tempo è stato deciso di integrare lungo le vie del centro di Taranto il numero dei cestelli porta rifiuti.

Per tutte le altre attività commerciali al di fuori dell’area del Borgo dove è attiva la raccolta differenziata ingegnerizzata, invece, le modalità di raccolta dei cartoni a cura degli operatori di Kyma Ambiente resteranno le stesse già concordate.

