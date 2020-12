Principale (Cgil Puglia): “Disuguaglianza di genere alla Regione”

Nota di Filomena Principale, Segretaria regionale Cgil Puglia. “È passato il 25 novembre e l’8 marzo è lontano. Le due date simbolo, che “dovrebbero” essere un punto di riflessione e ogni volta di ripartenza, sulla condizione delle donne sono ormai diventate solo ricorrenze utili ad offrire la scena a comunicatori, testimonial e predicatori. Le donne restano, di data in data, pericolosamente sole con sé stesse, drammaticamente declinate nei numeri difficili da ingoiare, della violenza e della disuguaglianza.

Quelle riflessioni finiscono nel dimenticatoio già durante quelle due date, quasi un ossequio da declamare, un obbligo a cui sottostare per dovere. La resistenza economica, sociale e culturale resta l’ostacolo enorme alla partecipazione economica, sociale e politica delle donne di questo paese e di questa regione. Gli ultimi numeri della rappresentanza in seno al Consiglio regionale pugliese, tra Presidenti e vice Presidenti nelle Commissioni consiliari, la dice lunga sul superamento della profonda disuguaglianza che attraversa le sedi istituzionali della Regione Puglia.

La parità di genere è un principio giuridico, è l’obiettivo della dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite, è l’uguaglianza – sostanziale – difronte alla legge senza distinzione di sesso, come cita l’articolo 3 della nostra Costituzione. E invece resta una falsa declinazione di principi e norme. Cartacee.

Dopo il bluff della Giunta, il contentino della Presidenza del Consiglio. Una carica che forse qualcuno interpreta elevata all’ennesima potenza. Ora il risultato delle Commissioni: una donna e 29 uomini. Tutto accade, inoltre, mentre si discute di Recovery Fund e del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che – per come declinato ad oggi – lascia poco spazio a investimenti orientati al superamento dei divari di genere. Divari profondi e gravi perché riguardano la maggioranza del Paese. Le donne infatti, sono la maggioranza del Paese.

E nulla sappiamo dei progetti pugliesi ne se la loro “vision”, sarà caratterizzata da una valutazione della dimensione di genere, partecipata e arricchita dal contributo delle donne in primis.

Il programma elettorale del Presidente Emiliano, scritto con la partecipazione della cittadinanza attiva – e al quale abbiamo dato un contributo, anche sul tema delle pari opportunità – riconosce la necessità di ridurre il gap di democrazia di genere, dando impulso alla costruzione di queste politiche. Ma quando avverrà il confronto partecipato e trasversale a tutti gli ambiti d’azione che caratterizzeranno gli interventi pugliesi?

Soprattutto in quale clima e attenzione rispetto a quanto proclamato fino a qualche tempo prima delle elezioni settembrine. È un problema di opportunità, ma anche e soprattutto di diritti altrimenti soffocati, formali e non sostanziali. E oggi non possiamo più permettercelo.”

Correlati

Commenta l'articolo: