Mercati, Felsa-Fivag Cisl: apertura straordinaria domenicale

La Felsa Cisl e la Fivag Cisl prendono atto, positivamente, della scelta operata dal Comune di Taranto, di accogliere con una specifica Ordinanza le richieste sindacali relative alle aperture straordinarie domenicali dei mercati di Salinella e di Talsano, per le giornate del 13, 20, 27 dicembre prossimi e del 3 gennaio 2021, al fine sia di ampliare l’offerta commerciale anche su aree pubbliche, sia di corrispondere alle legittime istanze dei cittadini, i quali grazie ai mercati settimanali vengono gratificati con un’offerta variegata di merci varie a prezzi calmierati e, perciò, competitivi.

La stessa delibera comunale dispone, inoltre, che per il mercato dei Tamburi ci sarà apertura nella giornata del 21 dicembre, quale anticipo della giornata festiva del 26 dicembre. Naturalmente, per l’attività di vendita, gli operatori del commercio saranno impegnati al rispetto di quanto previsto dal Dpcm del 3 dicembre scorso, contribuendo ad assicurare distanziamento e sicurezza, pulizia e disinfezione dei posteggi, anche in presenza di una vigilanza che dovrà essere assicurata dalla Polizia Locale.

“Le imminenti festività natalizie anche nel corrente periodo di pandemia che impone regole condivise per fronteggiare i rischi di contagio, si prestano in ogni caso ad assicurare ricadute economiche e sociali alle nostre comunità – è il commento del segretario generale Felsa Cisl Pietro Berrettini e del Coordinatore territoriale Fivag Cisl Giovanni Castellano – e bene ha fatto l’Amministrazione Melucci a farsi orientare da criteri di pubblico interesse, consentendo grazie al dialogo sociale lo svolgimento di un servizio importante anche per i cittadini impossibilitati a frequentare i mercati nei giorni feriali ed un legittimo guadagno compensativo agli operatori fortemente penalizzati dalla crisi economica causata dall’emergenza pandemica.”

(foto di repertorio)

