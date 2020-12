Ex Ilva, D’Amato: “Accordo Invitalia/ArcelorMittal stipulato sulla pelle del territorio ionico”

“L’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal è un regalo a una multinazionale che ha sfruttato l’impianto di Taranto per rafforzare la sua posizione sul mercato, senza apportare alcuna modifica sotto il profilo dell’impatto sanitario, ambientale e sull’occupazione. Un regalo che è una forzatura palese delle norme europee sugli aiuti di Stato, ma anche delle regole e sulle emissioni industriali, se è vero che in tutta questa operazione si vuole aggirare l’obbligo del riesame dell’AIA. Riaccendendo gli altoforni e utilizzando lo specchietto delle allodole del forno elettrico, come abbiamo dimostrato con l’Osservatorio Tri0, non si farà altro che continuare a inquinare l’aria e il suolo di Taranto, e a uccidere i tarantini, allo stesso modo di come è avvenuto finora.

La decarbonizzazione si fa togliendo i fossili inclusi carbone e gas, di certo non riaccendendo altoforni e promettendo impianti innovativi che in realtà utilizzeranno il gas, ossia un altro fossile. Il tutto sempre senza uno straccio di Valutazione d’Impatto ambientale e sanitario. Questo accordo è una vergogna, un atto criminale stipulato sulla pelle del territorio ionico, che vanifica gli sforzi che abbiamo fatto in Europa per promuovere uno sviluppo davvero sostenibile a Taranto e ai suoi cittadini, inidirizzando l’uso del Just Transition Fund ad attività economiche green ed innovative. Faremo di tutto per impedirlo, a partire dal coinvolgimento della Commissione europea per valutare il rispetto delle norme ambientali e sulla concorrenza”.

Correlati

Commenta l'articolo: