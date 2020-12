Taranto: Roby Facchinetti presenta il suo primo libro “Katy per sempre”

Secondo appuntamento lunedì 14 dicembre con la rassegna 3.0 “Pagina Dispari Live” winter edition, organizzato dal Mondadori Bookstore di Taranto via De Cesare. Sarà ospite dell’evento il maestro Roby Facchinetti per presentare “Katy per sempre” (Sperling & Kupfer) e parlarci di musica e del suo primo romanzo. “Con la musica non si è mai soli. Sapeste quante persone ho incontrato appena sceso da un palco, o per le strade del mondo che mi hanno detto di essere state salvate dalla musica”, spiega Roby Facchinetti.

A dialogare in diretta streaming alle ore 20.30 dalla pagina del Mondadori Bookstore, ci sarà il giornalista Claudio Frascella; in apertura i saluti di Fabiano Marti, vice Sindaco e Assessore alla cultura e allo sport del Comune di Taranto.

Il libro Katy per sempre (Sperling & Kupfer)

Chi è Katy? È una ragazza dolce e un po’ ribelle con tanti sogni e un grande amore per la musica. Il suo rifugio speciale sono le canzoni dei Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva la aiutano a rimettersi in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che l’amore e l’amicizia le regalano, quei testi e quella musica diventano i suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per provare l’intima gioia di quegli istanti. Appassionante e coinvolgente, la storia di Katy attraversa il nostro tempo, parla al nostro cuore toccando corde profonde e in una trama di emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione

La rassegna web “Pagina Dispari – Live nasce a marzo 2020, come uno strumento di incontro. Un appuntamento nel nostro spazio culturale virtuale, dove si intende conoscere l’autore come un compagno d’ avventura, anzi di viaggio. “Pagina Dispari live” vuole diventare un “melting pot” di storie e parole, emozioni, immagini, esperienze. Dove gli utenti potranno essere partecipare in maniera interattiva con l’invio di domande e considerazioni tramite il social network. Un progetto targato web 3.0 per continuare con le iniziative della libreria anche in questo periodo complesso, senza perdere le buone abitudini come gli appuntamenti con l’autore. Per accedere alla presentazione basterà mettere MI PIACE alla pagina Facebook Mondadori Bookstore Taranto (via De Cesare) e seguire la diretta, prevista per le ore 19.00.

Link: https://www.facebook.com/mondadoritaranto

