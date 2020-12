“Nessuno indietro”, iniziativa benefica a Martina Franca

“Giovani solidali” è un gruppo spontaneo di cittadini di Martina Franca che ha deciso di mettere insieme la passione per il volontariato e per l’impegno sociale ideando, assieme al Noviziato del Gruppo Scout Agesci Martina Franca 3, una raccolta di beneficenza dedicata ai bambini della Città, con lo scopo di ottenere risorse da destinare prioritariamente a un’efficiente connessione internet per la didattica a distanza e l’acquisto di libri. #Nessunoindietro è l’hashtag lanciato dal gruppo “Giovani solidali”, un invito a rendere visibile le problematiche nate con l’emergenza sanitaria tuttora drammaticamente in corso e che si sono abbattute sugli strumenti fondamentali per garantire alle famiglie in difficoltà un’adeguata istruzione per i propri piccoli. In questo lungo periodo siamo stati uniti e connessi in tanti modi: abbiamo imparato ad abbracciarci con gli occhi e a tendere la mano a chi fosse in difficoltà.

“Vogliamo essere vicini a chi vive la fragilità di questi giorni e non fermarci, donare a chi ne ha bisogno una storia che regala un sorriso, un gesto inclusivo che porti sollievo, coraggio e speranza!” racconta uno dei ragazzi ideatori della raccolta di beneficenza. “Tuteliamo il diritto allo studio dei nostri bambini: la nostra Costituzione garantisce il diritto all’eguaglianza e con un piccolo contributo da parte di ognuno di noi sarà possibile eliminare ogni forma di discriminazione e ridurre inaccettabili diseguaglianze.”

“Stiamo provvedendo a donare dei salvadanai alle principali attività della città, ma ci auguriamo che tante altre scelgano di mettersi in contatto con noi!” Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail nessunoindietromartinafranca@gmail.com

