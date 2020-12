ImpreseCittà, l’amministrazione Melucci porta Taranto tra le città più smart

Anche il Comune di Taranto ha portato il proprio contributo al confronto tra città e imprese, animato da Smart Communities Tech, rete di attori territoriali, industriali e del mondo della ricerca che collaborano e sviluppano progetti di innovazione per rispondere alle sfide sociali delle moderne comunità.

Il confronto, in videoconferenza, ha visto la partecipazione delle amministrazioni locali di Firenze, Perugia, Torino, Assisi, Genova, Ferrara, Catania, Trento, e del sistema Cilento, oltre che dell’amministrazione comunale di Taranto rappresentata dall’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli. Nutrito anche il parterre delle imprese, che hanno presentato le loro soluzioni applicative in ambito mobilità, sicurezza, “data economy” per favorire il dialogo con i territori e la ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni più vivaci.

«#ImpreseCittà ha proposto e offerto agli amministratori pubblici – ha spiegato Manzulli – la possibilità di condividere ed esprimere interessi in materia di innovazione, approfondendo l’offerta di soluzioni in settori chiave per lo sviluppo delle comunità intelligenti. Le imprese presenti, inoltre, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le esigenze più urgenti delle città e di verificare l’applicabilità delle loro competenze e soluzioni agli interlocutori più indicati».