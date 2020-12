Erosione della costa, 120mila euro per il progetto di riqualificazione di via Girasoli e via del Faro

Il Comune di Taranto ha ottenuto un contributo di oltre 120mila euro, per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione del fronte mare di via Girasoli e via del Faro.

I due tratti di costa di San Vito e Lama, particolarmente colpiti dall’erosione marittima, saranno quindi oggetto di un intervento di messa in sicurezza la cui progettazione era stata candidata a finanziamento dall’amministrazione Melucci, attingendo alle risorse previste dalla legge di Bilancio 2020 (85 milioni di euro), poi incrementate di 300 milioni di euro con il “Decreto Semplificazioni”.

«La nostra capacità di intercettare risorse trova un’ulteriore conferma – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, grazie anche alla collaborazione e al presidio delle procedure garantiti a Roma dall’onorevole Ubaldo Pagano, cui va il ringraziamento dell’intera città. Finanziando la progettazione di questo intervento con risorse esterne al bilancio, potremo procedere più speditamente alla sua realizzazione, offrendo una risposta ai numerosi residenti della zona».

