Caso tampone, Longo: “Grazie alla Asl per il tempestivo intervento”

“Grazie alla Asl per essersi prontamente interessata al caso dei tamponi della famiglia del Barese e grazie per aver risolto immediatamente la vicenda. Questo è l’esempio di come le sinergie funzionano e che con la collaborazione di tutti possono essere superati gli ostacoli”. E’ il ringraziamento di Peppino Longo, consigliere regionale di “Con Emiliano” che aveva segnalato il caso dei tamponi accaduto a tre cittadini della provincia di Bari.

“Quello che stiamo vivendo – continua Longo – è un momento difficile che sta mettendo tutti sotto pressione. Le Asl pugliesi stanno lavorando con una intensità pazzesca e nonostante tutte le difficoltà (tensione, carenza di personale e tanto altro ancora) gli ottimi risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche in questo caso, quindi, si è avuta la dimostrazione della professionalità dei nostri uffici sanitari capaci di superare in poche ore questo ulteriore ostacolo”.

