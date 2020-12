Un arresto dei Falchi della Squadra Mobile

I Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno tratto in arresto Alessandro Panessa, 27enne grottagliese, responsabile del reato di evasione. Nel corso dei consueti e quotidiani servizi antidroga organizzati dalla Squadra Mobile nel Borgo Antico di Taranto, gli equipaggi dei Falchi hanno intercettato, all’incrocio tra via Duomo e via Cava, il noto pregiudicato con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di droga.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è velocemente dileguato per gli stretti vicoli della città vecchia, quasi a voler far perdere le proprie tracce. I poliziotti, insospettiti dalla fretta di movimento dell’uomo, lo hanno bloccato in via Garibaldi ed il controllo in Banche Dati ha confermato i dubbi. Il 27enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione sita in Grottaglie, è stato arrestato per il reato di evasione e condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico.

Correlati

Commenta l'articolo: