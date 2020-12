MES, Turco: “Cambiare le regole per una Europa più solidale”

“Il Parlamento ha dato dimostrazione di serietà e compattezza. Il Governo è solido, unito e responsabile. Piena fiducia e pieno mandato al Presidente del Consiglio, a partecipare alla riforma del Mes, a migliorare le prescrizioni oggi esistenti e a confermare il “non” utilizzo nelle sue forme tecniche di indebitamento e restrittive a danno dei cittadini dei Paesi in difficoltà”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Le risorse del Mes sono un falso problema – chiarisce il Sottosegretario – poiché il Governo ha già stanziato fondi sufficienti a gestire la crisi sanitaria ed economica ed è pronta a utilizzare altre ingenti risorse, come, ad esempio, quelle del Recovery Fund (209 miliardi finanziati con debiti comuni, di cui 68 miliardi a fondo perduto). Il problema quindi non è aggiungere altre risorse e quindi altri debiti, ma sapere come impiegare le tante risorse già stanziate e disponibili, migliorando la loro capacità di spesa, evitando sprechi e investimenti inutili. Importante è anche il miglioramento della gestione della sanità pubblica, così come il rafforzamento della fiscalità di vantaggio, tassando alcune forme di speculazione finanziaria e realizzando il monitoraggio concomitante degli investimenti pubblici per rendere efficiente la stessa spesa infrastrutturale”.

“In prospettiva – conclude l’esponete di Governo – si dovrà essere promotori in Europa di nuovi strumenti di sostegno ai Paesi in difficoltà, più solidali, trasparenti ed equi, finanziati non più con prestiti intergovernativi e con prescrizioni restrittive, ma con debiti comuni e con una fiscalità comunitaria contro le speculazioni finanziarie, il dumping fiscale e le transazioni digitali commerciali delle grandi multinazionali. Abbiamo cambiato le regole Europee e continueremo a farlo per una Europa più solidale, resiliente e sostenitrice di nuovo sviluppo economico green”.

