Emiliano convoca giunta per nomina commissario Policlinico di Bari

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo aver acquisito per le vie brevi l’intesa con il Magnifico Rettore dell’Universita degli Studi di Bari Stefano Bronzini, ha convocato per la giornata di domani la giunta regionale con all’ordine del giorno la nomina del dott. Vitangelo Dattoli, commissario del Policlinico di Bari. In caso di deliberazione da parte della Giunta, Dattoli manterrà anche l’incarico di direttore generale del Policlinico di Foggia.

