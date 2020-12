Differimento Tavolo ex Ilva

“A seguito di richiesta di rinvio della riunione specificata in oggetto, per ragioni organizzative e di agenda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica il rinvio della stessa che verrà prontamente riaggiornata non appena sarà resa nota la disponibilità della suddetta Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà nostra cura aggiornarvi nel merito.”

Nota di Palazzo di Città.