Avviso selezione pubblica assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale

Con determina dirigenziale, il comandante della Polizia Locale di Taranto Michele Matichecchia ha indetto un avviso per una selezione pubblica per soli titoli, mirata a definire una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1, per esigenze temporanee e stagionali.

La giunta Melucci ha approvato venerdì la delibera che definisce il piano del fabbisogno e si è voluto subito dare corso agli adempimenti utili ad assumere nel più breve tempo possibile 10 agenti per un anno. La Polizia Locale ha bisogno di presidiare il territorio con un numero adeguato di operatori e l’amministrazione Melucci ha determinato, inoltre, l’assunzione di 60 agenti a tempo indeterminato ed è in definizione il relativo bando.