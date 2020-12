Mit: 51 milioni di euro alla Città metropolitana di Bari per il rinnovo del parco autobus

Fa parte dei decreti approvati in Conferenza Stato Regioni, quello interministeriale, proposto dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, che, nell’ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, stabilisce lo stanziamento, dal 2019 al 2033, di 51 milioni di euro circa a favore della Città metropolitana di Bari per l’acquisizione di nuovi bus, al fine di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità green.

Oltre questo stanziamento, c’è da aggiungere anche quello in favore del Comune di Taranto per ulteriori 44 milioni di euro circa e quello in favore del Comune di Foggia per un ammontare complessivo di altri 26 milioni di euro circa.

Si tratta di risorse che, insieme a quelle già stanziate nei mesi scorsi per l’acquisto di nuovi bus ad alimentazione alternativa alle Regioni e ai Comuni con più di 100 mila abitanti, particolarmente colpiti dal fenomeno dell’inquinamento atmosferico, consentiranno di continuare il percorso di rinnovamento dei parchi mezzi e di miglioramento della qualità dell’aria.

Soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, serviranno anche a rimettere in moto l’economia dei territori, sostenendo le aziende del Tpl locali e rilanciando la filiera industriale di produzione degli autobus.

