Delli Noci: on line il 9 dicembre seminario sulle nuove frontiere del servizio civile

Un incontro online per fare il punto sulle nuove sfide per il Servizio Civile in Puglia, per approfondire l’esperienza dei coordinamenti degli enti e per sensibilizzare la comunità pugliese sulla funzionalità della presenza di reti e relazioni di Enti del Servizio Civile Universale.

Parte da questi presupposti il webinar dal titolo: “Nuove Sfide per il Servizio Civile. Sinergie e coordinamenti per i territori” organizzato dalla Sezione Regionale, che si svolgerà il 9 dicembre prossimo- dalle ore 9.30 alle 13.30- su piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina Regione Puglia – Politiche Giovanili. L’iniziativa si rivolge in particolar modo agli enti di Servizio Civile che operano in Puglia e a tutti coloro che sono interessati alla misura ed al miglioramento della stessa. All’incontro prenderanno parte Alessandro Delli Noci – assessore alle Politiche Giovanili, Gianna Elisa Berlingerio – dirigente Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, Titti Postiglione – direttrice Ufficio per il Servizio Civile Universale. Porteranno il loro contributo sul tema Lucia Abbinante – direttrice dell’Agenzia Nazionale Giovani, Licio Palazzini della CNESC- Conferenza nazionale degli enti di SC e Umberto Forno del TESC Piemonte – Tavolo Enti Servizio civile, regione Piemonte. I lavori saranno moderati da Francesco Spagnolo, giornalista esperto di Servizio Civile.

“Il Servizio Civile Universale – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci – offre ai nostri giovani la possibilità di dedicare un anno della propria vita ad un impegno solidaristico con una doppia finalità: permettere un’esperienza di crescita professionale e personale, di formazione ed educazione alla cittadinanza attiva e potenziare l’occupazione giovanile. Attraverso questo webinar che mira a fare il punto e a favorire il confronto sul tema vogliamo sottolineare l’importanza delle reti e delle relazioni, indispensabili per costruire progetti di qualità e rafforzare il sistema del servizio civile nella nostra regione”.

