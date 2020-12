Kyma Ambiente ringrazia “Rete a raccolta”

Nella Giornata Internazionale del Volontariato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli intende ringraziare le associazioni di “Rete a Raccolta”. Da alcuni mesi l’azienda ha deciso di stare al fianco delle associazioni che si sono attivate nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. L’ultima iniziativa in ordine di tempo, dopo le attività in Città Vecchia legate all’avvio della raccolta differenziata ingegnerizzata, è la realizzazione dei “Riciclalberi”, gli alberi di Natale più green di Taranto, che proprio in queste ore sta impegnando diversi volontari nell’applicazione delle bottiglie di plastica riciclate che ricopriranno gli alberi in ferro realizzati da artigiani locali.

Nelle prossime ore saranno comunicate tutte le novità rispetto alla collocazione dei “Riciclalberi” nei quartieri della città, fortemente voluti anche dal sindaco Rinaldo Melucci nel solco della transizione ecologica programmata per Taranto.

“Rete a Raccolta” mette insieme le associazioni Retake Taranto, SiAmo Taranto, Legambiente Taranto, Plasticaqquà Taranto, Così Parlò Zarabusta, Insolita Isola Taranto e Oratorio San Giuseppe.

«Li ringrazio tutti – ha commentato il presidente Mancarelli – perché sono l’esempio della Taranto migliore, che si sporca le mani per farne una città più green, ecologica, più pulita. Da mesi ormai Kyma Ambiente è al loro fianco con l’obiettivo di dare, insieme, un ulteriore contributo alle tante attività che quotidianamente svolgiamo a servizio della comunità. Sono numerose le iniziative che insieme stiamo portando avanti e che soltanto l’emergenza Covid ha rallentato. In questa giornata di festa non posso che ringraziarli per quello che fanno, per noi e per Taranto».

